Doi copii au fost muscati de un urs fugarit de caini

Ziare.

com

Un barbat a sunat, vineri seara, Sectia 3 Politie Rurala Agnita, din judetul Sibiu, anuntand ca cei doi copii ai sai au fost atacati de un urs, la 500 de metri distanta de localitatea Hosman, unde aveau un saivan si ingrijeau animalele.Tatal si-a dus fata de 16 ani si baiatul de 9 ani la spital, unde medicii le-au acordat primele ingrijiri medicale, apoi au fost lasati sa plece acasa, cu tratament.Barbatul le-a spus politistilor ca ursul care a atacat era fugarit de o haita de caini, iar dupa ce i-a atacat copiii a fugit inapoi in padure.Inspectoratului Judetean de Jandarmi Sibiu a fost sesizat in acest caz pentru pentru aplicarea masurilor legale in astfel de cazuri.In urma cu o saptamana, un urs a fost filmat in cel mai mare parc din municipiul Sibiu, aflat aproape de zona centrala. Dupa ce a fost cautat timp de mai bine de 48 de ore, jandarmii s-au retras, fara sa fi gasit animalul, care, cel mai probabil, s-a retras in padure.