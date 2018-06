Doi pui de urs, a caror mama a fost ucisa de tren, salvati de politisti

Ziare.

com

"Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Covasna si ai postului de Politie Micfalau au ajutat la capturarea si salvarea in siguranta a celor doi pui. Actiunea a avut loc joi si a fost destul de dificila, pentru ca puii sunt mici, au intre patru - cinci luni, si erau foarte speriati. (...) Ursoaica ranita a cazut in raul Olt si a fost luata de ape. (...) Ursuletii au fost trimisi in judetul Harghita, la Centrul de reabilitare a ursilor orfani, unde vor fi ingrijiti in continuare", a precizat sambata purtatorul de cuvant al IJP Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin.In urma cu aproape un an, un alt urs a fost lovit mortal de un tren in Gara CFR din localitatea Bodoc, la cativa pasi de peronul statiei.Specialistii sustin ca in judetul Covasna traiesc aproape 1.300 de ursi, un numar dublu fata de efectivul optim, iar unii si-au parasit habitatul si s-au apropiat de asezarile omenesti, producand pagube materiale.Directorul Agentiei de Protectie a Mediului Covasna, Gheorghe Neagu, a declarat pentru AGERPRES ca anul trecut, dupa ce Ministerul Mediului a dat derogare pentru recoltarea ursilor considerati periculosi, judetul Covasna a primit o cota de 15 ursi, iar o parte dintre acestia au fost deja capturati.