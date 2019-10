Doi pui de urs cazuti intr-un put au fost salvati de jandarmi, cu ursoaica in apropiere (Video)

Ziare.

Potrivit Jandarmeriei Buzau, duminica, paznicul fondului de vanatoare de pe raza localitatii buzoiene Grebanu a auzit sunete de animale care pareau captive si a alertat autoritatile.Ajunsi la fata loculului, jandarmii au descoperit doi pui de urs cazuti intr-un put. Ajutati de colegi din Prahova, specializati in astfel de interventii, de padurari si de cativa politisti si pompieri, jandarmii au inceput misiunea de salvare.In timp ce unii membrii ai echipajului se preocupau sa gaseasca solutii pentru a-i aduce pe cei doi pui la suprafata, ceilalti supravegheau zona si faceau in permanent zgomot pentru a tine la distanta ursoaica mama, aflata la cateva sute de metri distanta.Pentru salvarea primului pui, in putul abandonat a fost introdus un trunchi de copac pe care animalul salbatic s-a catarat si a reusit sa iasa singur."Interventia a comportat riscuri majore, in contextul in care ursoaica este prezenta in apropiere, fiind foarte agitata", au transmis jandarmii buzoieni.Pentru salvarea celui de-al doilea pui s-a apelat la solutia tranchilizarii pentru a fi scos, deoarece acesta parea ranit si nu putea iesi singur.Dupa ce au fost scosi din putul parasit, ursii au fost lasati in libertate.