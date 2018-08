Doi tineri au fost atacati de urs in centrul orasului Baile Tusnad

Ziare.

Acestia au suferit rani la picioare, fata si piept, insa starea lor e stabila.Seful Serviciului de Ambulanta Harghita, Peter Szilard, a declarat ca ambii tineri au suferit plagi muscate."Ambii au 27 de ani, iar starea lor este stabila, fiind transportati de echipajele medicale la Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc. Incidentul s-a produs intr-o zona centrala a orasului", potrivit lui Peter Szilard.Acestia au ajuns la spital cu plagi muscate si rani, aproximativ in aceleasi locuri, fata, piept si picior.In luna iulie, alti doi barbati au ajuns la spital dupa ce au fost atacati de urs, la Baile Tusnad. De asemenea, saptamana aceasta, un urs flamand a distrus frigiderul Centrului de protectie a copilului "Sfantul Ladislau" din Baile Tusnad, care adaposteste 50 de copii.Consiliul Judetean Harghita cere masuri urgente, intrucat sustine ca sunt foarte multi ursi care umbla pe strazile orasului Baile Tusnad, in zone in care sunt copii si persoane in varsta. Potrivit CJ Harghita, in perioada in care se coc fructele, ursii ajung zilnic in curtile oamenilor.