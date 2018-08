Doi turisti cehi s-au intalnit cu ursul in Bucegi si s-au refugiat intr-un copac

Ziare.

com

"In data de 13.08.2018, orele 11:30, pe SNAU 112, a fost sesizat faptul ca doua persoane din Republica Ceha, cu varste de aproximativ 35-40 ani, care se aflau pe un traseu turistic de la cabana Malaiesti spre statiunea Busteni, au sesizat prezenta unui urs in zona adiacenta potecii.Acestea s-au urcat intr-un copac si au solicitat prezenta jandarmilor", se precizeaza intr-un comunicat al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova.Conform aceleiasi surse, o patrula de la Postul de Jandarmi Montani Busteni a intervenit si i-a condus in statiune pe cei doi cehi, dar si pe alti turisti aflati pe traseu.