Doi ursi ucisi pe autostrada: Autoritatile au de gand sa puna garduri electrice

Aceasta a convocat luni o sedinta de urgenta cu cativa directori, in care s-au discutat posibile solutii ca sa nu mai moara ursi pe A1. Potrivit sursei citate, numarul de ursi din judetul Sibiu este cu 50% mai mare decat anul trecut, ceea ce inseamna ca a crescut la 1.200 de exemplare in 2018, fata de 800 cat erau in 2017."In cadrul sedintei s-a discutat despre supradimensionarea populatiei de ursi la nivelul judetului Sibiu fata de anul trecut. (...) Oficial am solicitat ca fondurile de vanatoare sa faca acea actiune de preventie, de goana a animalelor salbatice catre padure, atragerea cu mancare.In paralel am discutat si vom face si o cerere ca tronsoanele de autostrada cu garduri, acolo unde lipsesc, sa si le repare si sa luam in calcul si electrificarea tronsoanelor de gard acolo unde fondurile de vanatoare ne dau indicii ca numarul animalelor este mai dens", a explicat prefectul Adela Muntean.Potrivit prefectului judetului Sibiu, cei doi ursi care au murit pe A1 fie au parasit padurea deoarece le erau foame si cautau ghinde, fie au fost deranjati de o partida de vanatoare care ar fi avut loc in zona."Exista posibilitatea ca ursii sa vina din zona montana, in jos, catre zonele de foioase, pentru ca avem ghinda foarte multa si sunt mult mai atrasi de ghinde, de legume, de prune.Mai exista si varianta ca fondurile de vanatoare din imediata apropiere si administratorii fondurilor respective, datorita vanatorii facute, sa-i fi deranjat din habitat. Sunt mai multi posibili factori", a mai declarat prefectul sibian.Adela Muntean sustine ca si ea s-a intalnit cu un urs, in timp ce circula cu masina pe Transfagarasan, in timpul inundatiilor din aceasta vara.Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov va monta indicatoare rutiere cu avertizarea "Atentie, animale!" pe autostrada A1 , in zona in care doi ursi au fost omorati dupa ce au fost loviti de masini, a declarat purtatorul de cuvant al institutiei, Robert Elekes.Potrivit acestuia, indicatoarele vor avea rol preventiv, ele urmand sa atentioneze soferii asupra unor potentiale pericole generate de animalele care pot aparea pe autostrada."Vom monta indicatoare cu 'Atentie, animale!', pentru ca au fost doua evenimente care impun unele masuri. Pana acum nu existau astfel de indicatoare pentru ca nu ne-am asteptat sa avem o problema cu ursii, pentru ca in zona sunt garduri de protectie", a afirmat Elekes.Masura a fost anuntata dupa ce un urs a fost lovit mortal , in noaptea de duminica spre luni, de o masina, dupa ce a patruns intr-un tunel de pe autostrada A1, pe raza judetului Sibiu. Evenimentul, care este al doilea de acest fel din ultimele trei zile, s-a produs la kilometrul 262.In noaptea de vineri spre sambata, un alt urs a fost omorat pe autostrada A1 , la o distanta de circa sase kilometri de locul in care s-a produs al doilea eveniment.