Dosar penal dupa ce un pui de urs a fost chinuit de mai multe persoane in Brasov

"Urmare a unui filmulet postat pe retelele de socializare in care apare un pui de urs capturat si chinuit de niste persoane din localitatea Augustin, judetul Brasov, in data de 17.06.2019, lucratorii SAESP Brasov s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea infractiunilor de braconaj prev.de art.42 al.1 lit.a din Legea 407/2006 si chinuirea animalelor prev. de art.25 al.1 lit.e din Legea 205/2004. Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Rupea pentru identificarea autorilor, stabilirea intregii activitati infractionale si imprejurarilor comiterii faptelor", a transmis, luni, IPJ Brasov.Sursa citata a precizat ca a fost anuntat si administratorul ondului de vanatoare.Un clip video de peste un minut cu mai multe persoane care au prins un pui de urs, il tin de gat si il inghiontesc cu un par au fost publicate pe Facebook , intr-un grup pentru protectia animalelor.Animalul, extrem de speriat, tipa, iar persoanele din jurul sau il fotografiaza si il filmeaza. Clipul video a strans de sute de comentarii si reactii negative de la iubitorii de animale."Colegii au facut verificari cu privire la aspectele care reies din materialul video respectiv. Se pare ca persoanele in cauza erau la cules de fructe de padure, au identificat puiutul de urs, s-au facut ceva poze, filmulete cu el, insa puiutul a fost eliberat, fara a i se cauza vreo vatamare", a transmis initial Politia Brasov.Politistii au precizat ca vor monitoriza in continuare situatia."Situatia respectiva ramane in atentia noastra, intrucat ne dorim ca persoanele care locuiesc sau trec prin zona respectiva, dar si animalele sa nu aiba de suferit", a mai transmis IPJ Brasov.