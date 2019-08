Doua ministere au fost obligate de judecatori sa plateasca 150.000 de lei unor persoane atacate de urs

Cum au fost calculate daunele

Reclamantii au aratat ca, pe 30 august 2015, in jurul orei 08:00, pe raza comunei Unguras, respectiv in satul Batin din judetul Cluj, au fost atacati de un urs care se afla in cautare de hrana, prezinta intregul caz portalul clujust.ro. Potrivit certificatului medico-legal eliberat de Institutul de Medicina Legala Cluj, una dintre persoanele atacate este minora. Copilul a prezentat leziuni traumatice care s-au putut produce prin muscatura si actiunea ghearelor unui animal (de exemplu urs), care au necesitat 28-30 zile de ingrijiri medicale.Asta in timp ce adultul a prezentat leziuni traumatice care au necesitat 40-45 zile de ingrijiri medicale.Astfel, in urma acelui atac, cele doua persoane au suferit prejudicii corporale grave, iar, daca animalul respectiv nu ar fi abandonat atacul, probabil consecintele ar fi fost mult mai grave sau chiar fatale.Atunci cand au stabilit cuantuamul despagubirilor, judecatorii au avut in vedere:- Cuantumul despagubirilor are in vedere durerile fizice si psihice pe care fiecare reclamant le-a resimtit in urma atacului ursului salbatic;- Numarul de zile de ingrijiri medicale pentru vindecare si perioada necesara pentru recuperare;- Tratamentele urmate de acestia;- Faptul ca dupa producerea incidentului cele doua persoane au parcurs o perioada destul de dificila, neputandu-si desfasura activitatea in mod normal, astfel ca trauma psihica traita produce efecte care nu s-au epuizat odata cu vindecarea fizica.Magistratii au explicat ca obligatia de control si supraveghere a animalelor o au in comun Ministerul Mediului si Ministerul Apelor si Padurilor, iar cele doua ministere reprezinta, in prezent, autoritatea centrala in domeniul cinegetic.Magistratii arata ca statul trebuie sa plateasca pentru pagubele produse omului de catre animalele din fondul cinegetic."In practica judiciara s-a statuat la nivel de principiu, conform prevederilor din Codul Civil referitoare la raspunderea pentru paza animalelor, doar animalele apropiate sunt susceptibile de a fi supuse unei paze.Instanta retine ca si vanatul, care se afla in proprietatea statului, desi se afla in stare de libertate, se afla totusi intr-o libertate susceptibila de supraveghere (dupa cum se poate constata din prevederile legale care stabilesc reguli foarte clare pentru protejarea vanatului, pentru asigurarea hranei si realizarea de actiuni de indepartare a vanatului, precum si sanctiuni drastice pentru pagubele produse acestuia).De altfel,- a se vedea prevederile Legii nr.407/2006, conform carora despagubirile stabilite pentru pagubele produse in ceea ce priveste animalele din specia urs se pot ridica pana la valoarea de 40.000 euro)," motiveaza Judecatoria Cluj.