Dupa ce au murit doi ursi, autoritatile pun indicatoare de avertizare pe autostrada

Potrivit acestuia, indicatoarele vor avea rol preventiv, ele urmand sa atentioneze soferii asupra unor potentiale pericole generate de animalele care pot aparea pe autostrada."Vom monta indicatoare cu 'Atentie, animale!', pentru ca au fost doua evenimente care impun unele masuri. Pana acum nu existau astfel de indicatoare pentru ca nu ne-am asteptat sa avem o problema cu ursii, pentru ca in zona sunt garduri de protectie", a afirmat Elekes pentru Agerpres.Masura a fost anuntata dupa ce un urs a fost ucis, in noaptea de duminica spre luni, de o masina, dupa ce a patruns intr-un tunel de pe autostrada A1, pe raza judetului Sibiu. Evenimentul, care este al doilea de acest fel din ultimele trei zile, s-a produs la kilometrul 262.In noaptea de vineri spre sambata, un alt urs a fost accidentat mortal pe autostrada A1 , la o distanta de circa sase kilometri de locul in care s-a produs al doilea eveniment.