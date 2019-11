Dupa ce un urs a agonizat pe soseaua din Harghita, Ambasada SUA ne ofera sfaturi si indicatii ferme: Cand sa stai si cand sa fugi

lungiti-va pe sol, cu mainile pe ceafa si coatele ridicate, ca sa va protejati capul si fata! Daca aveti rucsac, lasati-l in spate, pentru protectie!

Ziare.

com

"In 1983 (in SUA -n.red.) s-a implementat un program de management si restrictii clare ale zonelor in care traiesc ursi. Scopul: sa reduca la minimum interactiunile urs-om care ar putea duce la obisnuirea ursilor cu oamenii, sa previna deplasarea ursilor in zone locuite pentru surse primare de hrana si sa scada riscul de vatamarilor", transmite Ambasada Statelor Unite.In text este prezentat si un link catre National Park Service , unde sunt oferite "sfaturi utile si indicatii ferme" cu privire la asemenea posibile interactiuni.Iata ce va recomanda specialistii National Park Service din SUA, in cazul in care va intalniti cu un urs:- daca ursul nu v-a vazut,(in asa fel incat curentii de aer sa nu iti poate mirosul spre urs - n.red.);- daca ursul v-a vazut de la distanta,Puteti face cativa pasi in directia vantului - daca e posibil - ca animalul sa va poata simti mirosul. Daca se ridica in pozitie verticala, in departare, cel mai proabil va studiaza. Nu e neaparat agresiv. Nu intrati in panica! Doar indepartati-va usor!- daca ursul pufaie, mormaie si loveste pamantul cu labele, e semn ca v-ati apropiat prea mult, iar asta il deranjeaza. In acest caz,. Nu fugiti, din cauza ca ursul e mai rapid! Nici cataratul in copaci nu ajuta prea mult. E greu pentru om, dar usor si rapid pentru urs!- d. E posibil sa se retraga. Daca aveti spray special impotriva ursilor, folositi-l!- in cazul in care totusi ursul va ataca si s-a apropiat prea mult ca sa mai puteti folosi sprayul,- dupa ce ursul pleaca, asteptati cateva minute. Apoi uitati-va cu atentie in jur, ca sa va asigurati ca a plecat.. In Parcul Natural Yellowstone (unde traiesc ursi grizzly), circa 75% dintre oamenii care au fost atacati au respectat regulile nu s-au ales decat cu rani minore. In schimb, cei care au atacat inutil ursul s-au ales cu rani grave, in 80% din cazuri.Atunci ideal ar fi sa va grupati cu alti oameni, sa va refugiati in cladiri sau masini sau sa il atacati cu pietre si sa urlati la el, din cauza ca animalul nu se va opri decat daca se sperie sau daca e ucis!