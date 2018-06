Europarlamentar roman, dupa ce ministrul Mediului a vorbit despre un ordin privind vanarea ursilor: CE nu accepta astfel de masuri

Ziare.

Adina Valean a criticat anuntul ministrului Mediului Gratiela Gavrilescu privind posibilitatea emiterii unui ordin de ministru referitor la vanatoarea ursilor."Este inacceptabil sa impuscam ursii, pentru ca nu stim ce sa facem cu ei. Sunt impotriva faptului ca Romania ar putea sa impuste ursi. Se pot face multe lucruri, de la analiza traseelor pe care se deplaseaza ursii, pana la inchiderea containerelor, astfel incat animalele sa nu mai vina dupa mancare. De asemenea, le poti pune mancare undeva mai sus in padure sau eventual sa montezi garduri slab electrificate pe traseele lor", a declarat duminica Adina Valean.Europarlamentarul PNL a mai afirmat ca a discutat cu reprezentantii Comisiei Europene si ca acestia au avertizat sa nu intreprindem astfel de masuri pana nu exista un plan clar de management al populatiei ursilor."Sunt complet impotriva si ar fi o dovada de necivilizatie sa vii cu astfel de masuri", a precizat Adina Valean.Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a afirmat pe 4 iunie la Ploiesti, ca ia in calcul emiterea unui ordin de ministru privind vanatoarea ursilor , daca va fi nevoie de un astfel de act.Ea a spus ca a discutat cu ONG-uri si cu autoritati locale pentru a lua masuri pe termen mediu si lung in privinta inventarierii ursilor.Ministrul Mediului a declarat ca siguranta cetatenilor este foarte importanta, dar si protejarea populatiei de ursi. Gavrilescu a adaugat ca, potrivit documentelor, in Romania ar trai aproximativ 6.500 de ursi, insa, in relitate, este posibil ca numarul acestora sa fie cu pana la 3.000 mai mare.Gratiela Gavrilescu a precizat ca s-a adresa ministrilor Mediului din alte tari pentru a identifica daca respectivele state ar fi dispuse sa primeasca, prin transfer, ursi din Romania, dar nu a primit niciun raspuns pozitiv.