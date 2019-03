Gard electric impotriva ursilor, la Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc

Ziare.

com

Potrivit TVR , masura a fost luata in conditiile in care unitatea spitaliceasca este din ce in ce mai des atacata de ursi.De exemplu, de la inceputul anului pana acum, jandarmii au fost chemati de zece ori pentru a goni animalele din zona.Astfel ca spitalul a decis sa amplaseze in jurul cladirilor un gard electric de 600 de metri lungime.In Harghita traiesc aproximativ 1.500 de ursi, adica un sfert din exemplarele cunoscute in tara. Anul trecut, spitalul a cheltuit 30.000 de lei pentru ingrijirea victimelor atacate de ursi, iar la aceste costuri se adauga si alte 10.000 de lei pentru medicamente.