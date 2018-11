Gard electric la un spital de psihiatrie, din cauza unei ursoaice cu trei pui care tot intra in curte

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa trimis, joi, de Consiliul Judetean Harghita, inca din luna septembrie, curtea Spitalului de Psihiatrie Tulghes este "frecventata de o ursoaica cu trei pui". Acestia au fost vazuti si zilele trecute in curtea unitatii."Conducerea spitalului s-a adresat Ocolului silvic din Tulghes pentru a efectua demersurile necesare pentru relocarea ursoaicei cu trei pui. Ocolul silvic a solicitat intreprinderea unei serii de masuri si astfel s-a instalat gard electric, s-au securizat spatiile de depozitare a deseurilor, s-au colectat fructele de pe pomii din curtea spitalului. In ciuda acestor masuri, ursii au revenit periodic in cautare de hrana, in curtea spitalului", se arata in comunicat.Presedintele CJ Harghita, Borboly Csaba, a facut apel la Primaria localitatii Tulghes de a solicita relocarea ursoaicei cu trei pui si a asigura siguranta locuitorilor."Consideram ca este inacceptabil faptul ca autoritatile nu iau masuri in vederea inlaturarii pericolului pe care il reprezinta aceste animale. Indirect viata personalului medicale si a pacientilor este pusa in pericol", a afirmat Borboly Csaba.De asemenea, prin intermediul unei adrese, Borboly a adus in atentia ministrului Mediului aceasta situatie, solicitand solutii."Nu este in regula ca nu se intreprind masuri corespunzatoare si se asteapta sa se intample daune materiale semnificative sau chiar victime omenesti. Trebuie intreprinse masurile necesare pentru a preveni situatiile de acest fel", a spus presedintele Consiliului Judetean Harghita.