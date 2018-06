Gratiela Gavrilescu nu are nicio problema sa ucida ursi: Nu imi va fi frica sa emit un ordin de ministru

Ziare.

com

Aceasta a explicat ca masurile pe termen scurt care pot fi luate in acest sens vizeaza apelarea la ordinul de interventie care a fost dat."Pe termen scurt, sa apelam tot la ordinul de interventie pentru ca mai avem cota din cea pe care am dat-o anul trecut, in 2017, si exista o intreaga procedura conform ordinului de ministru pe care l-am semnat, mi l-am asumat, care a fost in dezbatere publica", a spus ministrul, raspunzand unei intrebari.Gavrilescu a precizat ca pe site-ul ministerului exista planul de actiune pe carnivorele mari, adaugand ca masurile pe termen mediu si lung ar viza inventarierea ursilor, ciparea lor si instruirea cetatenilor."Asta inseamna ca o sa trebuiasca, dupa ce se termina si cealalta faza de dezbatere, sa trecem, conform planului de actiune, si la masuri de implementare.Unele dintre ele deja au inceput sa fie demarate, in sensul ca se scriu anumite proiecte prin care apelam la finantare europeana cu diversi parteneri, incepand de la ONG-uri, asociatii profesionale, UAT-uri si asa mai departe, astfel incat intr-un plan de masuri pentru specia carnivora mare sa putem, pe un termen mediu si lung, sa facem pasi importanti, incepand de la inventarierea lor, ciparea lor, o relatie si o comunicare buna catre cetateni cu ce au de facut si ce nu au de facut in momentul in care un astfel de animal se apropie.In acelasi timp, si", a spus, luni, la Ploiesti, ministrul Mediului.Gratiela Gavrilescu a precizat ca, in Romania, la nivel scriptic, sunt peste 6.500 de ursi, insa se preconizeaza ca numarul de exemplare ar fi cu doua-trei mii mai mare.Ministrul Mediului efectueaza, luni, o vizita de lucru in judetul Prahova in cadrul careia sunt prevazute intalniri cu reprezentanti ai rafinariilor OMV Petrom, Lukoil si Rompetrol, cu cei ai Unilever, cu reprezentantii institutiilor aflate in subordinea Ministerului Mediului si inaugurarea statiei de tratare mecano-biologica a deseurilor din Ploiesti.