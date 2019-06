Gratiela Gavrilescu vrea sa ucida 140 de ursi si peste 90 de lupi. ONG de mediu: Ascunde interesele industriei vanatorii

Lupta Gratielei Gavrilescu cu ursii Romaniei

CE ne cere sa ne protejam ursii, nu sa-i ucidem

Cei de la ONG-ul de mediu Agent Green au lansat o petitie care, in 4 zile, a strans peste 31.000 de semnaturi din cele 35.000 pe care campania si-a propus sa le adune. Ei vor cere o intrevedere personala pe 26 iunie cu Gratiela Gavrilescu, pentru a-i inmana petitia si a discuta problemele pe care ordinul ei le ridica."Cazurile cu ursi care fac probleme trebuie analizate punctual. Ministerul Mediului nu trebuie sa aprobe cote de derogare. Cotele precise de derogare ascund de fapt interesele industriei vanatorii de trofee si nu vor rezolva nicidecum adevaratele probleme cu care se confrunta oamenii si animalele salbatice", arata cei de la Agent Green.Acestia sustin si ca nu se cunoaste in realitate cati ursi si lupi avem, iar cifrele pe care sunt bazate cotele de vanatoare sunt extrem de optimiste, fara acoperire in realitate.Aceasta este doar cea mai recenta din actiunile si tentativele ministrului ALDE ce pun in pericol animalele salbatice din tara noastra. Chiar de la preluarea mandatului, Gavrilescu a declarat ca "nu-i va fi teama" sa emita ordine pentru impuscarea ursilor, daca situatia o va cere.Apoi, anul trecut, a intocmit infamul "plan de actiune pentru conservarea populatiei de urs brun din Romania", ONG-urile de mediu avertizand atunci ca este, in fapt, "un plan diabolic pentru a legaliza vanatoarea pentru trofee", urmand sa fie aprobata uciderea a 2.000 de ursi bruni.Insa cea care e ministru al Mediului continua sa emita astfel de ordine si planuri, motivand cu numeroasele cazuri de ursi care coboara in sate si orase. Ceea ce nu a facut inca ministerul in tot acest timp este un recensamant serios al populatiei de ursi si nici sa ia masuri neletale, care au functionat cu succes in alte tari.Printre astfel de masuri se numara montarea de garduri slab electrificate, caini specializati sau tomberoane anti-urs."Supravietuirea ursilor bruni si a lupilor este amenintata de degradarea si fragmentarea habitatelor, de acceptarea sociala scazuta in randul cetatenilor si a grupurilor de interese si de braconaj. Pentru a asigura conservarea speciilor, ursul si lupul sunt specii protejate legal la nivel international si european, inclusiv prin Conventia de la Berna si prin Strategia UE privind biodiversitatea.Directiva UE privind habitatele impune statelor membre obligatia de a crea planuri nationale de actiune care sa asigure, pe baza informatiilor recente si exacte, gestionarea si mentinerea unei stari de conservare favorabile, pe termen lung, pentru ursii bruni si pentru lupi", arata Agent Green.De altfel, anul trecut, Comisia Europeana a avertizat Ministerul Mediului sa nu ia astfel de masuri pana nu exista un plan clar de management al populatiei ursilor.