Inca un urs a fost lovit mortal de o masina, in Mures

Ziare.

com

Prefectul judetului Mures, Mircea Dusa, a declarat, pentru Mediafax, ca o masina a lovit in localitatea Suseni un urs."Imediat am declansat procedura pe care am aprobat-o in asemenea cazuri. Intr-un timp foarte scurt echipajul de Politie din zona s-a deplasat acolo si mi-a confirmat cazul", a spus prefectul.Politistii i-au spus prefectului ca ursul lovit nu a mai fost gasit la locul accidentului.Ulterior, autoritatile au gasit animalul mort, la cativa kilometri distanta.Ursul mort a fost preluat de paznicii de vanatoare din zona.Ultimul caz de urs lovit de o masina in judetul Mures s-a inregistrat in urma cu o saptamana, in localitatea Gaiesti, cand primele informatii aratau ca animalul a murit, insa reprezentantii Prefecturii Mures au constatat ca era viu. Inainte de acest caz, un urs a fost lovit de masina in judetul Harghita si a agonizat aproape o zi la locul accidentului. Apoi, ursul a fost impuscat de vanatori.Anterior, un alt urs fusese lovit mortal de o masina, in comuna Ghindaru din judetul Mures.