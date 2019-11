Inca un urs a fost lovit mortal de o masina in Mures, dupa cel accidentat luni

Ziare.

Primele informatii arata ca ursul, mort in urma impactului, este in afara partii carosabile, conform informatiilor oferite de autoritati.Luni seara, un alt urs a fost accidentat mortal in judetul Mures.In urma cu cateva zile, un urs a fost lovit de masina in judetul Harghita si a agonizat aproape o zi la locul accidentului. Apoi, ursul a fost impuscat de vanatori. Din cauza lipsei de reactie, ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca a inceput procedura de demitere a prefectului de Harghita.Potrivit unui comunicat de presa transmis atunci de Ministerul de Interne, demiterea prefectului de Harghita are legatura cu modul in care autoritatile judetene au gestionat situatia ursului lovit de o masina, intre localitatile Praid si Sovata.La randul sau, presedintele CJ Harghita, Borboly Csaba, a scris pe Facebook un mesaj prin care cerea o "descentralizare urgenta" a masurilor care trebuie luate in cazuri cum a fost cel de la Praid, astfel incat deciziile sa poata fi luate la nivel local.