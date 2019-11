Inca un urs a murit accidentat, pe o sosea din Mures: "A mai fugit 10-15 metri si dupa aceea a cazut"

Ziare.

"In ultima perioada. In aceasta seara am fost alertati prin sistemul 112 ca un urs a fost lovit de o masina pe drumul national dintre Targu Mures si Sovata, spre iesirea din comuna Ghindari.Am convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta si intr-un timp record am fost prezenti in localitate, inclusiv medicul veterinar din localitate si medicul veterinar de la DSVSA.dar apreciez faptul ca membrii Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta si cei care au atributii in astfel de situatii au fost prezenti intr-un timp foarte scurt la fata locului pentru a urma procedurile prevazute de lege in aceasta situatie", a declarat Mircea Dusa.Prefectul a spus ca in ultima perioadasi de fiecare data s-a intervenit prompt."Am avut cinci accidente pe drumurile nationale si pe drumurile judetene din judetul Mures. Cinci ursi au fost loviti de catre masini, de fiecare data s-a intervenit, am avut o situatie mai deosebita cu acel urs care nu era pe drumul national, ci era intr-o poiana, dupa ce a fost lovit de o masina, la Lunca Tecii, dar si in aceasta situatie, dupa interventii repetate la Ministerul Mediului,, a fost extras dupa ordinul de la ministrul Mediului si autorizatia de la APM Mures", a aratat Mircea Dusa.Soferul masinii, Attila Szabo din Miercurea Ciuc, a declarat presei ca se deplasa spre casa si ca, desi, a vazut animalul doar in momentul in care l-a lovit."Mi-a aparut ursul in fata fara sa am timp de reactie, nu am mers cu mai mult de 50 km/h, nu am avut timp nici sa ma sperii. A mai fugit 10-15 metri si dupa aceea a cazut. Animalul are 250 de kilograme. (...) A aparut asa de brusc, aveam masina pe contrasens cu farurile aprinse si am observat doar cand l-am lovit.", a declarat soferul masinii.