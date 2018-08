Inca un urs ucis pe autostrada - autoritatile vorbesc deja despre un fenomen

Ziare.

Potrivit purtatorului de cuvant al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, Robert Elekes, nu au existat victime omenesti, iar masina a suferit avarii minore.Ursul va fi dus la DSV, iar Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov va notifica Prefectura Sibiu, considerand ca nu mai este vorba despre un caz izolat.Ursul a fost lovit la aproximativ sase kilometri de locul in care, in noaptea de vineri spre sambata, un alt urs care a ajuns pe autostrada Sibiu - Orastie a fost accidentat mortal . In primul caz, ursul a fost lovit mortal de o camioneta de 7 tone, care circula regulamentar pe autostrada, in zona Saliste.Reprezentantii DRDP Brasov au verificat gardul de siguranta din zona incidentului, insa nu au fost gasite semne pe unde ar fi patruns ursul in zona autostrazii.