Interventie dificila pentru salvarea unui pui de urs prins intr-un lat de sarma

Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Harghita, interventia s-a dovedit a fi una extrem de dificila, atat din cauza intunericului, cat si ca urmare a prezentei in zona a ursoaicei, care avea cu ea inca un pui, fiind agitata si agresiva."Dupa sosirea jandarmilor la fata locului, din discutiile purtate cu politistii aflati acolo si din constatarea lor proprie, a rezultat faptul ca in posibilul lat este prins un pui de urs, iar ursoaica cu cel de-al doilea pui se afla tot acolo, fiind deosebit de agitata, locul unde se aflau ursii fiind intr-o zona greu accesibila. S-a incercat indepartarea ursoaicei in vederea tranchilizarii si eliberarii puiului de urs, dar acest lucru nu a fost posibil, ursoaica fiind de neclintit din zona si devenind extrem de agresiva", a precizat purtatorul de cuvant al IJJ Harghita, Gheorghe Suciu.Sursa citata a adaugat ca jandarmii au izolat zona, pentru a impiedica eventualele persoane curioase sa se apropie de ursoaica si, ulterior, au reusit indepartarea ursoaicei, iar puiul a fost tranchilizat si eliberat.La fata locului s-a aflat si un echipaj de ambulanta.De asemenea, locuitorii din zona au fost avertizati despre pericol printr-un mesaj Ro-Alert, trimis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita.Jandarmii le reamintesc oamenilor ca atunci cand sunt martori ai unor astfel de situatii sa sune la numarul de urgenta 112, sa nu incerce sa intervina, sa nu hraneasca animalele salbatice, sa aiba grija unde depoziteaza resturile menajere si sa evite, pe cat posibil, contactul direct cu salbaticiunile.