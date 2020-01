Iohannis a promulgat modificarile la Legea Vanatorii, dupa ce planul PSD de a ucide ursi nu a trecut de Parlament

Despagubiri si in caz de accidente auto si persoane ucise sau ranite de ursi

Proiectul de lege fusese initiat de 15 parlamentari PSD si 3 de la ALDE in primavara anului trecut, sub pretextul ca e nevoie de modificarea legislatiei astfel incat cei afectati de ursi sa poate fi despagubiti mai usor si repede.La sfarsitul lunii septembrie, insa, cu o ora inainte de a ajunge la vot in Senat, proiectul a iesit din Comisia pentru Ape si Paduri cu un amandament in plus, care scoatea practic ursii din lista animalelor protejate si ii includea in cea a mamiferelor cu sezon de vanatoare.Cu acest amendament controversat si care era si contrar legislatiei europene, proiectul a fost votat de majoritatea senatorilor (44 de la PSD, 7 de la UDMR, 7 de la PNL si 9 neafiliati, printre care multi de la ALDE, inclusiv Calin Popescu Tariceanu).Cei de la PSD au facut atunci chiar comparatii cu cazul crimelor de la Caracal pentru a-si sustine punctul de vedere privind necesitatea uciderii ursilor.Cei de la USR, insa, care au votat impotriva, au cerut si punct de vedere de la Comisia Europeana, astfel incat, in momentul in care a ajuns la vot final in a doua camera, deputatii deja fusesera notificati ca o astfel de prevedere ar incalca flagrant Directiva Europeana Habitate , astfel ca impotriva tarii noastre va fi deschisa o noua actiune de infringement daca se ajunge la promulgare.Pe 11 decembrie, modificarile au trecut de votul final al Parlamentului, fara prevederile controversate.Modificarile vizeaza mai multe articole din legea 407/2006, Legea Vanatorii, pentru a permite despagubirea celor afectati de urs mai usor si in mai multe situatii. Astfel, se specifica faptul ca "pagubele produse de animale nu se delimiteaza numai la culturi agricole, silvice si la animale domestice, ci si la accidente auto, omucideri sau vatamari corporale produse de ursi".Legea in vigoare prevede ca despagubirile pot fi acordate doar de catre conducatorii structurilor teritoriale ale Ministerului Apelor si Padurilor, iar potrivit expunerii de motive, documentele necesare despagubirii in caz de daune ajung greu la garzile forestiere ale Ministerului Apelor si Padurilor si de multe ori incomplete, fiind imposibila despagubirea.A fost modificata si definitia vanatorii:"Vanatoare este actiunea de pandire, cautare, starnire, urmarire, haituire sau orice alta activitate avand ca scop capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevazute in anexele nr. 1 si 2, aflate in stare de libertate, insa nu constituie actiune de vanatoare capturarea autorizata a exemplarelor din speciile de interes cinegetic in scop stiintific, urmata de eliberarea acestora, precum si indepartarea sau imobilizarea animalelor care ameninta viata ori integritatea corporala a persoanelor sau integritatea bunurilor acestora ori imobilizarea animalelor a caror viata ori integritate corporala este pusa in pericol in urma unei interventii umane realizate cu orice mijloace legale de protectie si imobilizare, de catre personalul autorizat al Ministerului Afacerilor Interne in indeplinirea atributiilor de serviciu".Pentru facilitarea procesului de despagubire, "se impune ca pagubele cauzate de exemplare din specia de fauna de interes cinegetic sa fie compensate direct si in cel mai scurt timp de catre autoritatea publica deconcentrata pentru silvicultura, care prin organele sale teritoriale poate sa actioneze prompt", se arata in expunera de motive a proiectului de lege.De asemenea, in cazul unui accident de circulatie cu un specimen din fauna cinegetica, pagubele rezultate sunt suportate de administratorul drumului daca nu sunt montate indicatoare inscriptionate cu avertizarea "atentie animale".La articolul 13, din legea 407/2006, se adauga un nou alineat care prevede ca se pot da despagubiri si daune morale pentru persoanele care sunt victima unui atac din partea animalelor, in caz de ranire sau deces.Totodata, potrivit articolului III modificat, "reactualizarea delimitarii fondurilor cinegetice si stabilirea suprafetelor acestora pe categorii de proprietari si de folosinta se face in conditiile Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr 407/2006, de catre administrator, in termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi ori de cate ori este necesar ca urmare a modificarii conditiilor de mediu sau a structurii supfrafetelor fondurilor cinegetice"."In interesul protejarii faunei si florei salbatice, al conservarii habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, in interesul sanatatii si securitatii publice sau pentru alte ratiuni de interes public major, pe suprafetele din perimetrul intravilan construit sau imprejmuit, aeroporturi, gari, unitati militare, recoltarea exemplarelor din speciile de fauna salbatica, a pisicilor si a cainilor hoinari se realizeaza in conditiile prezentei legi si ale cotelor de recolta sau ale derogarilor aprobate de gestionarul fondului cinegetic limitrof, pe baza unui contract de prestari servicii, cu respectarea prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice, la solicitarea consiliului local sau a administratiei suprafetei imprejmuite, dupa caz, si cu acordul prealabil al proprietarului de teren", se arata in articolul 34, punctul 1, modificat.De asemenea, articolul 42, literea m) se modifica astfel: "vanatoarea la lumina farurilor sau a dispozitivelor de iluminare, cu exceptia situatiilor de urgenta stabilite prin derogari acordate de autoritatea publica centrala care raspunde de mediu pentru recoltarea exemplarelor din specia mistret in vederea prevenirii pagubelor sau pentru combaterea epizootiilor, si vanatoarea prin folosirea dispozitivelor prevazute in lege".