Locuitorii din mai multe sate din Harghita, avertizati prin Ro-Alert despre prezenta unui urs in zona

"Pe 112 a fost semnalata prezenta unui urs in satul Soimusu Mic, comuna Sacel. S-a trimis mesaj de avertizare pe Ro-Alert in localitatile Sacel, Atid, Avramesti, Secuieni si Simonesti", a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu.In context, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, Gheorghe Suciu, a precizat ca un echipaj este plecat la solicitare, detalii suplimentare urmand sa fie furnizate dupa ce jandarmii ajung la fata locului.In cursul zilei de vineri, ISU Harghita a mai trimis doua mesaje Ro-Alert locuitorilor din satul Pauleni Ciuc, dupa ce s-a semnalat prezenta unui urs in localitate atat in cursul diminetii, cat si seara.Jandarmii ajunsi la fata locului nu au gasit animalul in zona indicata.Jandarmii le reamintesc cetatenilor care sunt martori ai unor astfel de situatii sa apeleze la 112, sa nu incerce sa intervina pentru indepartarea ursilor si sa evite pe cat posibil contactul direct cu animalele.