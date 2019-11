Lungul sir de nereguli care a lasat un urs in agonie 18 ore inainte de a fi ucis "pentru a i se curma suferinta"

Judetul unde nu trece zi sa nu fie vazut ursul... n-are tranchilizant

Trebuia ucis ursul sau putea fi salvat?

Autoritatile au directionat traficul, in timp ce ursul agoniza pe sosea

De la faptul ca in intreg judetul Harghita, unde a avut loc accidentul, nu a existat nici macar o doza de tranchilizant, la faptul ca in tot acel timp autoritatile care ar fi trebuit sa intervina au pasat responsabilitatea intre ele, singura grija fiind directionarea traficului in zona, lista e lunga.Alexe a reiterat ca aceasta situatie, inscriindu-se la una exceptionala, avea cadrul legal asigurat deja, in baza caruia autoritatile locale puteau actiona, fara a avea nevoie de aviz de la Ministerul Mediului pentru uciderea animalului.Insa pana la aceasta decizie era nevoie de mai multi pasi si niciunul nu a fost indeplinit corespunzator."In situatii exceptionale sunt masuri exceptionale care pot fi luate, iar autoritatile locale aveau la dispozitie cadrul legal incat sa fi actionat de sambata seara (cand s-a produs accidentul - n.red.).Medicul veterinar ar fi trebuit de la momentul accidentului sa administreze doza de tranchilizant ursului ranit, sa-l examineze, pentru a intocmi un raport al starii de sanatate a animalului, in baza caruia sa se decida ce e de facut", a explicat ministrul Mediului.In schimb, insa, medicul veterinar a venit fara tranchilizant si abia a doua zi la pranz au fost trimise doze, pentru ca nu se gaseau in intreg judetul, desi in Harghita ursii coboara in ultimii ani foarte des in localitati.Alexe a reiterat ca nu era nevoie de aviz de la minister pentru impuscarea ursului, insa oricum cererea pentru acel aviz a venit extrem de tarziu, abia duminica, la ora 11:00. Reprezentantul fondului de vanatoare se pare ca a fost de negasit duminica dimineata."Reprezentantul fondului de vanatoare a venit seara la fata locului si s-a intors abia a doua zi, solicitarea trebuie sa vina de la reprezentantul fondului de vanatoare. El e de acolo din judet, va spun ca eu ajungeam de la Iasi mai devreme decat a facut-o el.Nu pot eu sa va explic de ce, ci cei de la Directia de Sanatate Veterinara Harghita, dar sunt oripilat ca intr-un judet in care venirea ursului e ceva frecvent, cum e acolo, sa nu se gaseasca intr-un timp foarte scurt tranchilizant. Vorbim de un judet de munte, unde in mod normal autoritatile ar trebui sa fie mult mai bine pregatite", a mai spus ministrul, intrebandu-se retoric ce s-ar fi intamplat daca ursul ar fi ajuns fie in Praid, fie in Sovata, localitati apropiate de locul accidentului.Intrebat cum de nu exista tranchilizant in intreg judetul, Alexe a spus ca nu e atributul sau sa verifice unde erau dozele si nici medicii veterinari nu sunt in subordinea Ministerului Mediului.In ce priveste decizia de eutanasiere a animalului, Alexe a spus ca aceasta a fost luata si asumata de medicul veterinar si ca, pe baza ei, a fost emis avizul de la minister."Avizul de recoltare (ucidere - n.red.) se elaboreaza si se da in baza unui proces verbal semnat de toti cei implicati, de la medic veterinar, la oameni din Ministerul Mediului. Avizul a fost pentru impuscarea acelui urs. Din ce a scris si semnat medicul veterinar acel urs nu mai putea fi salvat. E un raport pe care si-l asuma medicul veterinar in solicitarea transmisa Ministerului Mediului.Colegii din subordinea ministerului de la nivel local au monitorizat pe tot parcursul celor 18 ore situatia de la fata locului si nu puteau decat sa ia de bun ce si-a asumat medicul veterinar. Azi in sedinta am pus colegii de la Minister sa verifice daca reprezentantul Fondului de Vanatoare a actionat legal si va asigur ca, daca o virgula a lipsit, va plati", a mai spus ministrul Mediului.El a anuntat ca deja a convocat un grup de lucru pentru a intocmi o legislatie si proceduri clare, cu fiecare institutie ce responsabilitati are, in fiecare judet, si care sunt timpii de interventie."Rezonez cu opinia publica, care a fost oripilata de acest comportament inuman la care a fost supus acel animal salbatic. Cat de cinic si inuman trebuie sa fii sa asisti atatea ore la agonia unui animal ranit", a mai spus ministrul.Ursul a fost lovit, sambata seara, de un autoturism in care se aflau trei persoane, la iesirea din localitatea Praid, judetul Harghita. Desi au fost notificate de accident si ca starea animalului este una grava, autoritatile l-au lasat asa toata noaptea Cu membrele fracturate, dimineata ursul s-a tarat pe sosea, astfel ca politia si jandarmii au venit la fata locului pentru a redirectiona traficul. Flancat de masini de politie si jandarmi, animalul a fost lasat in continuare in agonie "in asteptarea unei decizii".Chestionat duminica, in jurul orei 11:00, la B1 TV, de modul in care au actionat autoritatile in cazul ursului in suferinta, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip, a sustinut ca toate institutiile au colaborat, si ca se asteapta ca "autoritatile cu atributii sa intervina".Jurnalistii de la televiziunea citata l-au contactat apoi si pe prefectul judetului Harghita, Jean Andrei, care a vorbit despre starea traficului."Suntem capacitati, toate fortele sunt la fata locului, asteptam sa tranchilizam animalul, sa eliberam carosabilul. Asteptam de la Bucuresti autorizatia. Animalul s-a tarat acum dimineata sa traverseze soseaua, traficul e dirijat fara probleme. Nu poate sa fie slavat, pentru ca are leziuni foarte grave. Informatia a venit destul de tarziu si noi de azi noapte am luat masuri ca sa nu fie si alte incidente (de trafic - n.red.)", a spus prefectul.