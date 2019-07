Mai multi turisti care hraneau un urs in Arges au fost amendati de jandarmi

Ziare.

Reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Arges au anuntat ca, duminica seara, jandarmii au fost alertati prin apel la 112 ca un urs se afla pe carosabil, in zona de picnic din comuna Arefu.Acolo, ei au constatat ca mai multi turisti hraneau un urs. Animalul salbatic a fost indepartat in mediul natural, iar turistilor li s-a aplicat o sanctiune in valoare de 200 de lei, conform art. 7, lit. K din Legea 54/2012 privind activitatile de picnic.Jandarmeria Arges recomanda turistilor care tranziteaza sau campeaza in judet sa nu hraneasca animalele salbatice si sa evite pe cat posibil contactul cu acestea.