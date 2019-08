Masuri pentru combaterea atacurilor ursilor, discutate de Comitetul pentru Situatii Speciale de Urgenta

Ziare.

Conform unui comunicat al MAI transmis joi, convocarea CNSSU a fost necesara pe fondul riscului major generat de prezenta tot mai frecventa a exemplarelor de carnivore mari in apropierea asezarilor umane, din cauza atacurilor care pun in pericol viata si sanatatea persoanelor, coroborate cu degradarea arealului favorabil, scaderea resursei trofice naturale si reducerea interesului gestionarilor fondurilor cinegetice in prevenirea pagubelor si analiza incidentelor."Ingrijorator este faptul ca frecventa pagubelor provocate in cadrul localitatilor prezinta un trend crescator, determinand si cresterea riscului de atacuri asupra oamenilor, fiind in acelasi timp si indicator pentru tendinta de habituare a unor exemplare de urs, luand in considerare iminenta atacurilor carnivorelor mari asupra persoanelor pe teritoriul Romaniei", arata sursa citata.Comitetul pentru Situatii Speciale de Urgenta a decis sa propuna modificarea si completarea Anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, functionarea si componenta Comitetului national pentru situatii speciale de urgenta, prin introducerea unui nou tip de risc, cel al "atacului carnivorelor mari asupra populatiei", si, de asemenea, a Hotararii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.Ministerul Mediului, Ministerul Apelor si Padurilor si Ministerul Afacerilor Interne vor elabora proiectul de modificare a actelor normative, precum si proiectul de ordin comun pentru metodologia de interventie in cazurile de atacuri generate de carnivorele mari care pun in pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor, mai precizeaza MAI.De asemenea, Ministerul Apelor si Padurilor, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor vor promova modificari legislative pentru reducerea efectivelor de mistreti, sacali si pasari ihtiofage in vederea prevenirii pierderilor produse de acestea.Comitetul a fost constituit la propunerea Ministerului Mediului, fiind prezenti: viceprim-ministrul si ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat, alti reprezentanti ai ministerelor cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta.