Ministrul de Interne il demite pe prefectul judetul Harghita, pentru ca nu a luat masurile necesare in cazul ursului lovit de masina

Avand in vedere modul in care autoritatile judetene au gestionat situatia ursului lovit seara trecuta de o masina, intre localitatile Praid si Sovata, astazi a fost luata prima masura administrativa dispusa de catre ministrul Ion Marcel Vela, se arata intr-un comunicat de presa al MAI.Astfel, a fost inceputa procedura de demitere din functie a prefectului judetului Harghita pentru ca, in calitatea sa de Presedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta,, desi a fost instiintat in timp util de catre ISU Harghita despre eveniment si suferintele animalului ranit.De asemenea, vor fi efectuate verificari pentru a se stabili daca sunt si alte persoane, manageri din structurile MAI de la nivel central, care nu au stabilit procedurile si responsabilitatile clare de interventie, conform prevederilor legale, se mai arata in comunicatul MAI.Reactia vine dupa ce un urs lovit de masina in Harghita a fost lasat de autoritatile locale in agonie pentru 12 ore pe sosea.Prefectul judetului Harghita a declarat pentru presa locala ca astepta de la Bucuresti autorizatia pentru a curma suferinta ursului."Suntem capacitati, toate fortele sunt la fata locului, asteptam sa tranchilizam animalul sa eliberam carosabilul. Asteptam de la Bucuresti autorizatia.Animalul s-a tarat acum dimineata sa traverseze soseaua, traficul e dirijat fara probleme. Nu poate sa fie slavat pentru ca are leziuni foarte grave. Informatia a venit destul de tarziu si noi de azi noapte am luat masuri ca sa nu fie si alte incidente", a spus prefectul.