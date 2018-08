Ministrul Mediului a emis ordine sa fie ucisi ursi si asteapta si alte cereri: Avem la dispozitie cota de 60 de bucati

Ziare.

"Este, intr-adevar, o problema continua cu atacul ursului, fie direct la om, si am vazut ce s-a intamplat saptamana aceasta cu cei doi pompieri, fie la gospodariile oamenilor, fie ca se plimba ursul pentru ca noi, deseurile pe care le producem le lasam pe unde nu trebuie in urma iesirii la picnic. Am primit 11 solicitari de la Tusnad.Din momentul in care am primit solicitarile am analizat imediat dosarele trimise de comisia care, conform ordinului de ministru dat anul trecut, s-a intalnit. Am emis deja ordin de ministru pentru doua recoltari si pentru cinci dintre ursoaicele care aveau pui am dat ordin de derogare prin relocare", a declarat Gratiela Gavrilescu.Ea a adaugat ca documentele pentru celelalte spete urmau sa fie trimise de autoritati la minister, pana cel tarziu joi la ora 16:00, astfel incat sa poata fi emise si celelalte ordine."Avem in continuare la dispozitia ministerului cota de interventie de 60 de bucati, fie cota de derogare prin relocare, fie prin recoltare, in functie de ceea ce s-a intamplat in zona respectiva. La sfarsitul deplasarilor din saptamana aceasta, sambata voi ajunge si la Tusnad.In toate zonele in care atacul ursului la om sau la gospodarii este facut si autoritatile au cerut prin depunere de documente ordin de relocare, in cel mai scurt timp Directia de Biodiversitate mi-a propus ordinul de relocare. La noi in sertare nu stau documente. Raspundem imediat pentru ca nu vreau sa se intample sau sa se inrautateasca situatia", a precizat Gavrilescu.Presedintele Organizatiei Patronale a Turismului Balnear din Romania (OPTBR), Nicu Radulescu, si-a exprimat luni ingrijorarea fata de inmultirea ursilor care vin in Baile Tusnad, sustinand ca exista riscul ca, din acest motiv, turistii sa inceapa sa ocoleasca zona.Acesta considera ca Ministerul Mediului trebuie sa gaseasca solutia cea mai buna pentru a putea scapa de amenintarea ursilor, "intr-o statiune in care s-au facut multe eforturi investitionale" si unde numarul turistilor e mare.Patru barbati au fost raniti de ursi la Baile Tusnad, in ultima perioada, ultimul caz fiind inregistrat duminica trecuta, cand doi tineri au ajuns la spital dupa ce au fost atacati de o ursoiaca. Oamenii spun ca si in cursul zilei de duminica ursii au intrat intr-o pensiune, un magazin alimentar si in curtea unui localnic. De asemenea, saptamana trecuta, un urs a intrat intr-un centru de plasament din Baile Tusnad, unde se aflau peste 50 de copii, a spart o usa si a mancat inghetata si legume congelate dintr-o lada frigorifica.