Ministrul Mediului spune ca sanctuarul pentru ursi de la Zarnesti e aproape plin si vrea sa construiasca unul nou

In plus, Alexe anunta ca se finanteaza si cel mai mare si complex studiu asupra populatiei de ursi din Romania."Sanctuarul pentru ursi de la Zarnesti este, de peste 15 ani, un spatiu unic in Romania si esential in lupta pentru conservarea biodiversitatii din tara noastra, dar care astazi se apropie de capacitatea maxim.Demersurile unor oameni inimosi si ale asociatiilor civice trebuie dublate si sustinute prin actiuni concrete ale statului roman, fapt pentru care urmeaza sa depunem, in urmatoarele saptamani, fisa unui proiect de 10 milioane de euro finantat din fonduri europene, care prevede constructia, in parteneriat cu Regia Publica Kronstadt din Brasov, a unui nou sanctuar pentru ursi in judet", a scris, sambata seara, pe Facebook, Costel Alexe.Ministrul a anuntat, totodata, ca este finantat "cel mai mare si complex studiu asupra populatiei de ursi realizat in Romania, cu cele mai noi tehnologii disponibile si in urma caruia ar trebui sa stim exact numarul de exemplare pe care tara noastra il detine"."Implementam anul acesta in premiera pentru Romania un program national de prevenire a conflictelor si de protejare a populatiei din zonele vizitate de ursi, Programul COEXISTENTA, finantat din Fondul Pentru Mediu. Romanii care locuiesc in judetele situate pe suprafata arealului speciei urs vor putea sa beneficieze de finantare pentru achizitia gardurilor electrice. Fie ca vorbim de stane, cabane, gospodarii, scoli sau spitale, romanii vor putea sa isi protejeze bunurile si viata mai bine", a mai scris Alexe.Potrivit acestuia, programul de reducere a pagubelor si atacurilor carnivorelor mari este gandit ca o masura activa de conservare a biodiversitatii.Obiective propuse duc la mentinerea viabilitatii populatiilor speciilor de carnivore mari prin: reducerea conflictelor cu localnicii; cresterea tolerantei oamenilor fata de aceste specii si reducerea braconajului si a mortalitatilor inregistrate in urma conflictelor.