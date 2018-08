"Ministrul Mediului sustine ca nicio tara din Europa nu vrea ursi din Romania: Raspunsurile au fost chiar si distractive"

Ziare.

Intrebata intr-o conferinta de presa daca a primit raspuns la adresa trimisa in urma cu doua luni omologilor sai din mai multe state europene, pentru a afla daca tarile respective ar fi dispuse sa primeasca, prin transfer, ursi din Romania, Gratiela Gavrilescu a spus ca nimeni nu si-a dorit sa ia nici macar un urs."Am trimis la toti ministrii din toata Uniunea Europeana, si nu numai. Raspunsurile au fost negative, in sensul ca, chiar si distractive, in durerea noastra, aceea de a rezolva problema acestei specii protejate, urs, ca multe dintre tari mi-au raspuns ca nu mai au aceasta specie de 100 de ani.Si nu a dorit nimeni sa ia niciun urs, nici macar pentru gradinile zoologice. Chiar in discutiile pe care le-am avut cu omologii mei in ultima perioada, pe trio in vederea preluarii Presedintiei Uniunii Europene - Finlanda, care au si ei o populatie de ursi, Croatia, care aproape ca nu are, mi-au si spus, asa, cum de altfel, mi-au spus si cei de la Comisia Europeana, carora le-am explicat realitatea din Romania, asa cum este ea, si nu cum au prezentat-o anumiti asa-zisi - intre ghilimele - iubitori de animale, este ca inclusiv Comisia Europeana mi-a spus asa: este problema dumneavoastra de gestionare, a Romaniei, nu a noastra", a sustinut ministrul Mediului.Potrivit sefei de la Mediu, Romania are o populatie estimata de ursi, conform statisticilor fondurilor cinegetice, de aproximativ 7.000, dar se presupune ca numarul este mult mai mare."Nimeni nu poate sa spuna exact cat si, de aceea, in urma unui studiu facut de ICAS (Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice - n.red.), cu acordul tuturor factorilor decidenti, am facut si am aprobat planul de masuri pe specia carnivora mare urs si lup, care are o multitudine de actiuni, pe care noi trebuie sa le ducem la indeplinire.O parte dintre aceste actiuni, Ministerul Mediului, printr-o aplicatie pe POIM, proiect pe care l-am si depus, l-am incarcat in sistem si sper sa obtinem si finantare, impreuna cu mai multi parteneri - si ne dorim sa avem cat mai multi, si institute de cercetari, si ONG-uri, scoatem la licitatie fiecare activitate, ca sa si inventariem ursii, sa-i si cipam, sa construim si tarcuri, sa putem sa facem si sa punem cat mai multe semnale de avertizare pentru turisti de cum trebuie sa gestioneze deseurile si sa nu le mai arunce care pe unde, cum trebuie sa nu hraneasca aceasta specie de ursi, pentru ca atunci este tendinta si mai mare de a cobori din habitat catre, inclusiv, orase si, nu in ultimul rand, sa incercam ca relatia om-animal, care este o relatie de cand suntem noi toti pe fata pamantului, sa fie pastrata asa cum trebuie, dar avand ca tinta si obiectiv pastrarea necurmata a sigurantei cetateanului.Este extrem de important, la fel cum trebuie sa avem grija si de specia urs", a declarat Gavrilescu.In ceea ce priveste situatia din judetul Harghita, ministrul Mediului a afirmat ca acolo este deja data cota de interventie."Aseara, tarziu, s-au terminat si dosarele celelalte care ne-au fost trimise de la Tusnad, respectiv de relocare a patru ursoaice care sunt cu pui, si nu avem voie, conform legii, sa le recoltam, ci sa le relocam.Pentru trei dintre ele s-a dat cota de recoltare, iar eu, in functie de ce cereri vor mai fi sau toate cererile care ne vor fi inaintate, voi emite ordin de cota de interventie, bineinteles daca documentele sunt puse cum trebuie in ordine", a explicat Gratiela Gavrilescu.Ea a sustinut ca a sunat personal si a cerut institutiilor implicate sa se "miste" si sa trimita mai repede actele, spunand ca nu la minister treneaza problema."Problema este ca producerea documentelor nu a fost, tocmai, pe repede inainte, cum am cerut eu. Sper ca astazi (miercuri - n.red.), sa vedem, tarziu, cumva, sa ne abatem la Tusnad. Eu imi doresc foarte mult ca problema sa o rezolvam. Noi mai avem cota de interventie, deci am de unde sa mai aloc aceasta cota de interventie pentru judetul Harghita sau pentru oricine cere", a conchis ministrul Mediului.Zeci de localnici din Baile Tusnad au semnat saptamana trecuta o petitie adresata ministrului Mediului, in care ii cer sa ia masuri imediate, intrucat viata lor si a copiilor lor este pusa in pericol permanent si nu le mai este garantat dreptul la viata, la integritate fizica si la siguranta.Oamenii considera ca se impune relocarea sau impuscarea ursilor care intra pe teritoriul administrativ al orasului, sustinand ca peste 20 de exemplare vin frecvent in localitate.