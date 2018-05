Nu va fi ucis! Ce se intampla cu ursuletul de la Sf. Ana, care a ranit o turista cand voia sa faca selfie cu el

Ziare.

Ministerul Mediului a decis relocarea lui la sanctuarul Liberty din Zarnesti, transmite Digi 4.Insa unii specialisti sustin ca acest lucru nu va fi neaparat bun pentru ursuletul obisnuit cu hrana primita de la oamenii care veneau in zona."Din pacate, este, insa, iar o viata distrusa, pentru ca acest urs nu se poate reloca in padure, deoarece timp de mai bine de un an a fost hranit cu napolitane, cu banane, cu suc, cu bere, cu fel de fel. S-a invatat cu omul, deci oriunde ar fi dus ar cauta prezenta omului, pentru ca stie ca omul i-a dat de mancare", a explicat Cristina Lapis, de la Asociatia "Milioane de prieteni".Soni va sta toata viata sa in sanctuar, pentru ca nu se mai poate obisnui cu viata din salbaticie.Ursuletul a fost tranchilizat in timp ce a fost transportat catre sanctuar. Aici va sta in carantina o saptamana si apoi va fi eliberat."Va fi sterilizat, apoi va fi mutat intr-o zona in care va face contact cu gardul electric, pentru ca el n-a avut contact cu asa ceva, apoi va fi mutat in tarcul junior", a spus Florin Ticusan, managerul rezervatiei de la Zarnesti.