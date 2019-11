O ursoaica a murit lovita de masina pe DN 1, in judetul Sibiu

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Politiei Sibiu, Luciana Lazar, a declarat ca o ursoaica a fost lovita mortal de un autoturism pe DN1, drumul care leaga judetele Sibiu si Brasov, in zona localitatii Bradu."Autoturismul prezinta daune materiale, nu sunt persoane ranite. AJVP Sibiu trebuie sa soseasca la fata locului pentru a ridica ursul", a spus Lazar.In zona producerii accidentului, traficul se desfasoara alternativ, sub dirijarea politistilor rutieri. Ora de Sibiu a publicat si o fotografie cu ursoaica lovita de masina. Publicatia locala scrie ca accidentul s-a produs in apropiere de Avrig, pe sensul de mers spre Brasov.Incidentul are loc dupa ce, sambata seara, un alt urs a fost lovit de masina in Harghita. Acesta nu a murit pe loc, dar a fost grav ranit si a stat in agonie peste 12 ore, pana cand fost impuscat de autoritati.