O ursoaica cu pui a o ajuns langa un spital din Miercurea Ciuc. Seful CJ cere masuri urgente: Pericolul e iminent!

Borboly Csaba a postat fotografiile pe pagina sa de socializare si a declarat ca acestea au fost facute de asistente de la unitatea sanitara.Glumind, el a spus ca ursii au mers in vizita la spital, acolo unde au fost tratate mai multe victime ale atacurilor acestor animale.Borboly a explicat ca din imagini reiese ca este vorba de o ursoaica si cei trei pui ai sai, care au aproximativ doi ani si a avertizat ca pericolul ca cineva sa fie atacat este iminent."Solicitam de la minister si de la asociatia de vanatoare mutarea de urgenta a familiei de ursi si solicitam de urgenta un plan de interventie descentralizata pentru exemplarele care intra in mod regulat in zonele locuite de oameni. Sustinem planul de management al ministerului, dar de la plan la fapte este un drum lung. Si se pare ca nici ursii si nici oamenii nu vor mai avea rabdarea necesara implementarii acestuia", a scris Borboly Csaba pe pagina sa de Facebook.La inceputul acestei saptamani, presedintele CJ Harghita a mai cerut ministrului Mediului, Gratiela Gavrilescu, si relocarea unei ursoaice cu pui care este vazuta frecvent in statiunea Baile Tusnad si care a atacat, recent, un barbat din localitate.In Harghita, mai multe persoane au ajuns la spital in acest an in urma unor atacuri ale ursilor, autoritatile locale solicitand in repetate randuri luarea unor masuri pentru rezolvarea acestei probleme.