O ursoaica cu pui a provocat panica in Harghita. Avertizare prin Ro-Alert

Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, apelul la 112 a fost facut de o femeie care a fost alertata de latratul cainilor si, cand a iesit din casa, a observat ursoaica.Este vorba despre aceeasi femeie care a alertat si saptamana trecuta serviciile de urgenta, dupa ce a vazut un urs in apropierea casei sale, care este situata la intrarea in comuna Voslabeni, in apropierea drumului pentru utilaje agricole si a caii ferate, la distanta fata de celelalte gospodarii ale comunei.La fata locului s-a deplasat o patrula de jandarmerie, care a confirmat prezenta unei ursoaice cu pui.Potrivit sursei citate, intunericul si vegetatia deasa au ingreunat actiunea jandarmilor, dar acestia au reusit sa indeparteze animalele din zona respectiva, inspre padure.Echipajul IJJ a ramas pentru o perioada in zona, pentru a se asigura ca ursoaica nu revine.La Voslabeni a fost trimis si un echipaj SMURD Gheorgheni, pentru asigurarea zonei, iar locuitorii au fost avertizati de pericol printr-un mesaj RO-ALERT trimis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.Jandarmii le reamintesc oamenilor ca este recomandat ca, de fiecare data cand sunt martori ai unor astfel de situatii, sa sune la 112, sa nu incerce sa intervina, sa nu hraneasca animalele salbatice, sa aiba grija unde depoziteaza resturile menajere si sa nu se apropie de ursi pentru a-i filma sau fotografia.O interventie similara a avut loc si saptamana trecuta, tot la Voslabeni, cand jandarmii au alungat un urs care s-a apropiat de localitate.