O ursoaica si puii ei au creat panica, azi dimineata, intr-un sat din Harghita

Reprezentantii biroului de presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita au informat ca, la ora 2,22, un barbat a sunat la numarul de urgenta 112 pentru a anunta ca in gradina casei sale din satul Ulcani ar fi prezenti trei ursi, posibil ursoaica cu pui.Barbatul a spus ca in gradina se afla si adapostul pentru oi, ceea ce probabil a atras ursii."Pentru operativitate si mergandu-se pe principiul interventiei celei mai apropiate patrule, in zona a fost directionata o patrula de ordine publica formata dintr-un politist din cadrul Politiei municipale Odorheiu Secuiesc si un jandarm din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile 'Regele Ferdinand I' Targu Mures. Acestia nu au mai gasit acolo ursii, dar s-au confirmat pagubele materiale invocate de catre apelant", se arata in informarea IJJ Harghita.Potrivit unor surse de la fata locului, ursii au omorat mai multe oi, pagubele urmand sa fie constatate de autoritatile locale.Patrula de ordine publica a mai ramas in zona pentru o perioada de timp, pentru a se asigura ca ursii nu se intorc.Actiunea a durat aproximativ o ora si s-a incheiat fara alte incidente.Localnicii din zona au fost avertizati despre pericol printr-un mesaj RO-ALERT trimis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita.Jandarmii le reamintesc oamenilor ca, de fiecare data cand sunt martori ai unor astfel de situatii, sa sune la 112, sa nu incerce sa intervina, sa nu hraneasca animalele salbatice, sa aiba grija unde depoziteaza resturile menajere si sa nu se apropie de ursi pentru a-i filma sau fotografia.