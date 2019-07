O ursoaica si puiul ei au fost indepartati dintr-o zona cu turisti de la Baile Tusnad

Ziare.

Biroul de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita a informat ca interventia a debutat cu un apel la numarul de urgenta 112, in jurul orei 3:00, care anunta prezenta unei ursoaice cu pui in zona statiei de benzina din statiunea Baile Tusnad.La fata locului s-a deplasat imediat o patrula de jandarmerie din cadrul Detasamentului 1 Jandarmi Mobil, aflata in misiune in statiune, dar animalele nu au fost gasite.Avand in vedere ca pe strazile din statiune se aflau turisti, jandarmii au hotarat ca, impreuna cu o patrula din cadrul Postului de Jandarmi Montan Baile Tusnad, sa porneasca din doua directii in cautarea animalelor, pentru a se asigura ca au plecat din zona.Ursoaica si puiul ei au fost reperati in zona celor doua biserici din statiune, iar prin efortul combinat al celor doua patrule s-a reusit indepartarea acesteia inspre padure din zona unde se aflau mai multi turisti curiosi."Dificultatea misiunii a fost data, in principal, de faptul ca in zona se aflau turisti ce erau preocupati de filmarea ursoaicei si a puiului ei. Reamintim, inca o data, ca de fiecare data cand cetatenii sunt martori ai unor astfel de situatii, sa nu incerce sa fotografieze animalele salbatice, viata lor e mult mai importanta, si in toate situatiile sa apeleze la 112, sa nu incerce sa intervina ei pentru indepartarea ursilor", se arata in comunicatul IJJ Harghita.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita a trimis in localitate un mesaj Ro-Alert, prin care localnicii si turistii au fost avertizati de prezenta animalului.In aceste zile, in statiunea Baile Tusnad se afla un numar insemnat de turisti, intrucat au loc lucrarile Universitatii de Vara "Tusvanyos".