Panica la Miercurea Ciuc, unde un urs a intrat in curtea unei scoli si intr-o gospodarie

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Harghita, oamenii legii au fost anuntati, marti dimineata, de faptul ca un urs a intrat in curtea unui localnic din Miercurea Ciuc, ar fi luat o capra, ar fi rupt un gard, iar apoi ar fi parasit zona."Apoi am fost anuntati ca acesta se afla in apropierea Colegiului National Octavian Goga din Miercurea Ciuc. Ne-am deplasat de urgenta in zona, am asigurat zona, am indepartat curiosii, am anuntat persoanele care locuiesc aici ca s-ar afla un urs. Suntem impreuna cu colegii de la politie si protejam zona", au precizat reprezentantii IJJ Harghita.Astfel, oamenii au fost anuntati sa ramana in case pentru a evita intalnirea cu ursul, iar autoritatile incearca indepartarea acestuia din zona respectiva.