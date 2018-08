Patru turisti s-au ratacit in muntii Bucegi, din cauza unui urs (Video)

Ziare.

com

Bucurestenii, cu varste curpinse intre 30 si 58 de ani, coborau pe traseul Jepii Mici si, la un moment dat, cand deja se intunecase, in cale le-a aparut un urs, scrie ProTV Speriati de animal, acestia nu si-au continuat drumul, s-au ratacit si au sunat la 112. La fata locului au ajuns cei de la Jandarmeria Montana din Sinaia.Cei patru turisiti au fost preluati de salvatori si dusi in siguranta in Busteni.