Petitie pentru interzicerea vanatorii de trofee: "Ministerul Mediului are un plan diabolic sa ucida ursii"

Astfel, cei de la Agent Green au initiat si o petitie pentru a cere autoritatilor sa revizuiasca planul si sa interzica definitiv vanatoarea pentru trofee."An dupa an se aproba 'cote de recoltare' pentru uciderea prin impuscare, atat pentru speciile de fauna la care vanatoarea este permisa, cat si pentru cele la care aceasta nu este permisa (lup, ras, urs etc).Nu exista argumente stiintifice riguroase pentru care dumneavoastra sa continuati sa permiteti uciderea prin impuscare a sute de mii de animale in fiecare an si va bazati decizia doar pe spusele sefilor fondurilor de vanatoare, adica tocmai a acelora care vaneaza sau fac bani din aceasta afacere de vanatoare de trofee.Nici pana acum nu s-a operationalizat acel promis SUAS (Serviciul de Urgenta pentru Animale Salbatice) care sa permita intrventii profesioniste doar atunci cand un animal sufera sau cand acesta pune in pericol oamenii si bunurile lor", se arata in petitia initiata de Agent Green.ONG-ul explica pe pagina de Facebook ca "industria vanatorii de trofee urmareste sa impuste doar exemplarele cele mai mari de urs, iar Ministerul Mediului - Romania cauta sa legalizeze asta. Dar ursii care pot cauza neplaceri oamenilor sunt de obicei exemplarele cele mai mici. Sunt ursii cu varste intre 2-4 ani care au plecat de la mama lor sau a caror mama a fost impuscata. Acesti ursi sunt curiosi si le place sa exploreze, ajungand uneori in zonele populate cu oameni din vecinatatea padurii".Intr-o alta postare, reprezentantii Agent Green incearca sa convinga autoritatile si prin argumente financiare, explicand cum un urs viu poate aduce mai multi bani decat unul mort."Un trofeu de urs mare poate costa 6.000 de euro. Dar aceiasi bani un operator ii poate castiga in doar 6 luni de la turisti care vin sa fotografieze un urs viu si liber. Dincolo de aspectele de etica si de conservarea naturii, o diferenta o face si faptul ca pe urs il impusti o singura data, iar daca traieste 10 ani, atunci un operator poate castiga chiar si 120.000 de euro doar din poze cu un singur urs.Daca Ministerul Mediului - Romania nu vede asta inca, atunci deschide-le ochii acum", scriu pe Facebook cei de la Agent Green , indemnadu-i pe oameni sa semneze petitia.Proiectul este in dezbatere publica pana pe 27 aprilie, iar petitia poate fi semnata AICI - Petitie pentru interzicerea permanenta a vanatorii de trofee