Prigoana ursilor in Harghita: Unul a fost ucis deja, altul urmeaza

Informatia vine de la seful CJ Harghita, Borboly Csaba, care povesteste un incident in care este implicat un urs si care se pare ca ii va pecetlui soarta nefasta.Mai exact, seful CJ Harghita sustine ca un urs a atacat la Tarcesti, in comuna Cobatesti, un barbat de 40 de ani, pe care l-a ranit la o mana si la un picior.Victima a fost transportata la Spitalul din Odorheiu-Secuiesc, urmand a fi transferata pentru supraveghere la Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc."Am vorbit cu victima, cu reprezentanti ai spitalului si ai asociatiei de vanatoare Szalon, urmand ca persoanele abilitate sa demareze procedura de intocmire a solicitarii autorizatiei de neutralizare a ursului.Dupa cum am fost informat, victima se afla in apropierea localitatii, unde dintr-o livada voia sa isi duca in gospodarie vaca aflata la pasunat, moment in care s-a intalnit cu ursul. Acesta l-a muscat, iar in incercarea de a se apara a incercat sa il loveasca cu picioarele, salvandu-se prin faptul ca a inceput sa alerge. Din cauza ranilor (foto), victima nu va putea merge la munca, fapt care ii va crea greutati insemnate", scrie pe Facebook Borboly Csaba Seful CJ Harghita precizeaza ca este in curs intocmirea documentatiei necesare pentru solicitarea autorizatiei de interventie in cazul ursului respectiv, practic au cerut voie Agentiei judetene de Mediu si spera sa primeasca acordul ca sa il ucida:ca se va proceda la fel de prompt ca in cazul ursului neutralizat azi la Miercurea Ciuc si se vor aplica prevederile directivei europene cu privire la protectia faunei si florei salbatice, care in articolul 16 la punctul c) mentioneaza procedura care trebuie urmata in cazul exemplarelor de animale salbatice care patrund in spatiile locuite de oameni.Sper ca documentatia va fi predata maine dimineata (miercuri - n.red.) la Agentia Judeteana de Protectia Mediului Harghita, de unde in urma avizului favorabil va fi transmisa mai departe. L-am rugat azi pe comisarul general al Garzi Nationale de Mediu, Szep Robert, sa urmareasca acest caz, la fel cum a facut si in cazul de azi de la Miercurea Ciuc".Borboly Csaba se refera la ursul ucis marti la Miercurea Ciuc, dupa ce a intrat in mai multe gospodarii.Citeste aici detalii despre operatiunea de lichidare: Ursul din Miercurea Ciuc a fost ucis: Nu s-a gasit nimeni care sa-l tranchilizeze in timp util, desi animalul a avut si "reprize de somn" Tot marti, jandarmii au alungat o ursoaica si pe cei doi pui ai sai in padurea din zona localitatii Delnita, la circa 11 kilometri de Miercurea Ciuc, dupa ce au fost zariti in apropierea autogarii din localitate.