Protectia Mediului Mures: Efectivul optim de ursi este de 240, dar evaluarile indica 1.286

Danut Stefanescu a aratat ca pagubele produse de ursi sunt tot mai numeroase si ca APM Mures a propus vanarea a 99 de ursi in sezonul de vanatoare 2019-2020."La evaluarea efectivelor de ursi in primavara anului 2019 s-a constatat ca efectivele optime ar fi de 240 de ursi. Efectivele evaluate in perioada februarie-martie 2019 de autoritatea de mediu au indicat 761 de ursi, iar efectivele evaluate in luna mai, in plin sezon de vegetatie, de catre gestionarii fondurilor de vanatoare au indicat. (...)Solutia ar fi sa se revina la cotele anuale de vanare a ursilor, fiecare fond de vanatoare sa primeasca o cota cum era inainte, pentru a tine sub control numarul de ursi in functie de capacitatea habitatului, fata de capacitatea padurii de a sustine acesti ursi.Anul acesta au fost 108 cereri de despagubire pentru pagubele produse de urs, s-au trimis 15 cereri de derogare pe cota de interventie, s-au primit cinci aprobari pentru recoltarea ursilor, inclusiv ursul lovit vineri de o masina si a fost impuscat", a aratat Stefanescu.Potrivit acestuia, pentru a se obtine o derogare procedura este destul de indelungata, iar din acest motiv gestionarii fondurilor de vanatoare prefera sa renunte."Administratorul fondului de vanatoare trebuie sa faca o cerere la noi, iar noi emitem un punct de vedere, impreuna cu Garda de Mediu. Semnam acest punct de vedere dupa care fondul de vanatoare merge la Ministerul Mediului si cere derogare.Dupa ce primeste derogarea, vine cu o cerere de autorizare la noi pentru a obtine autorizarea de mediu de a vana acest urs. Dam autorizatia si dupa aceea se poate vana", a explicat seful APM Mures.