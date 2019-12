Ro-Alert: Jandarmii au intervenit pentru indepartarea unui urs dintr-un sat din Harghita

Ziare.

com

Potrivit Biroului de presa al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ), apelul la 112 a fost facut de un barbat care a spus ca a observat un urs pe drumul din fata casei sale, a incercat sa il alunge, dar animalul nu a reactionat, moment in care a sunat dupa ajutor.Barbatul a fost sfatuit sa se retraga urgent in casa pentru a nu-si pune viata in pericol.La fata locului a fost trimis imediat un echipaj de Jandarmerie, care a constatat faptul ca ursul a plecat de pe drum.Pentru a se asigura ca animalul nu se afla in apropierea caselor, jandarmii au verificat curtile, dar nu l-au gasit, cel mai probabil acesta plecand in padurea din apropierea satului.Jandarmii au mai ramas pentru o perioada in sat, pentru a se asigura ca ursul nu revine.Biroul de Presa al IJJ Harghita le recomanda oamenilor sa anunte imediat la numarul de urgenta 112 prezenta ursilor in zonele locuite, sa nu incerce sa-i alunge ei, sa nu-i hraneasca si nici sa nu se apropie, cu scopul de a-i filma ori fotografia.