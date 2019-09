Romanii ii someaza pe deputati sa nu dea liber vanatorii de ursi. Mii de oameni au semnat petitia in mai putin de 24 de ore

Amendamentul introdus cu o ora inainte de vot si comparatiile cu crimele de la Caracal

Nu vor fi vanati ursii problema, ci cei care se vand cu mii de euro

Cei de la WWF Romania au lansat, joi, o petitie prin care cer ca amendamentul sa fie eliminat in Camera si Guvernul sa explice de ce sustine o astfel de masura.Si Comisiei Europene i se cere sa reactioneze inainte sa se ajunga ca legea sa fie in vigoare si sa transmita autoritatilor din Romania o pozitie clara prin care sa li se aminteasca faptul ca o astfel de masura incarca directivele europene si ar provoca declansarea unei actiuni de infringement impotriva tarii noastre, consecintele urmand sa fie suportate de toti cetatenii si nu de politicienii care au votat.In mai putin de 24 de ore, petitia a fost semnata de aproape 8.000 de oameni.Votul in plenul Senatului a avut loc miercuri si amendamentul fusese introdus in Comisia Ape si Paduri cu doar o ora inainte. Majoritatea covarsitoare a celor care au votat "pentru" a fost formata din social-democrati - 44 la numar. Au mai sustinut scoaterea ursilor de sub protectie si 7 senatori de la PNL, 7 de la UDMR si 9 neafiliati, printre care multi din ALDE, inclusiv Calin Popescu Tariceanu.S-au abtinut de la vot toti senatorii USR, Alina Gorghiu de la PNL si doi senatori neafiliati - Gabi Ionascu si Ion Popa. Senatorul Allen Coliban a explicat de ce s-a recurs la aceasta optiune: "Legea avea mai multe prevederi benefice, cele mai importante fiind legate de acordarea de despagubiri pentru daunele produse de speciile de fauna de interes cinegetic. Legea avand si aspecte pozitive si votul de 'abtinere' contand drept un vot 'impotriva', am folosit prima optiune, protestand in plen impotriva amendamentului".Coliban a povestit miercuri, pentru, si cum s-a desfasurat dezbaterea in Senat, inclusiv cum fostul primar al Busteniului, Emanoil Savin, care a demisionat din PSD chiar in acea zi, a incercat sa prezinte cat mai dramatic atacurile ursilor: "Au murit doi copii la Caracal, au murit trei oameni ucisi de urs. Sa mergem cu ursul la Ciutacu, la Gadea, sa facem Elodia si cu ursul", a spus Savin in plen."Dl Savin a avut o reactie cinica de-a dreptul. Sa faci o comparatie intre un caz de crima puternic mediatizat si drama unor oameni atacati de urs, pe care nimeni nu o neaga, dar nu cred ca e un argument care sa fie logic sau in sfera bunului simt. De fiecare data cand vorbim despre a impusca ursi, se foloseste acest discurs manipulativ", a comentat Coliban.Cei de la WWF Romania explica in textul petitiei si ce s-ar intampla daca legea ar ajunge in vigoare in forma de acum."Vanarea ursului 'la liber', fara nici un fel de restrictii privind numarul exemplarelor impuscate, fara o situatie clara si o analiza legata de clasele de varsta, structura pe sexe, sporul natural etc. va avea consecinte incalculabile asupra acestei specii de interes prioritar, inclusiv o destabilizare mai pronuntata la nivel de populatie.In ultimii ani in care s-a practicat vanatoarea, au fost extrase cele mai mari si viguroase exemplare, fapt ce a destabilizat echilibrul in cadrul populatiei, dar si comportamentul speciei (inclusiv prin practicile de hranire complementara masiva).Efectele in cazul vanatorii 'libere' vor adanci haosul si vor deveni in timp bazele a noi conflicte, ducand si la degenerarea genetica a speciei. Un asemenea mod de vanatoare nu rezolva situatiile conflictuale punctuale, intrucat nu este impuscat strict ursul-problema, ci cel care valoreaza mai mult din punct de vedere economic (un trofeu de urs valoreaza in medie 8.000 de euro)", se arata in textul petitiei.Totodata, sunt amintite prevederile Directivei Habitate a UE, ce plaseaza ursul brun in lista speciilor cu protectie stricta si a caror conservare necesita desemnarea unor arii speciale de conservare."Prin decizia de a scoate ursul de pe lista speciilor strict protejate, ne intoarcem la situatia de dinainte de 2007, cand Romania a fost acceptata in UE. Pe 28 septembrie 2016 Ministerul Mediului propunea vanatoarea ca singura alternativa de control a conflictului dintre om si animalele salbatice.In urma presiunii publice acesta a decis sa opreasca vanatoarea pe baza de cote la urs, pentru a reforma intregul sistem de management al acestei specii. Trei ani mai tarziu, perioada in care nu s-au facut pasi concreti in aceasta directie, se da unda verde masacrului si intereselor fara scrupule de a exploata fara limite simbolul Carpatilor", mai precizeaza textul petitiei.