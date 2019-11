S-a dus sa aprinda lumanari la mormantul unor rude si s-a intalnit cu un urs

Ziare.

"Astazi, 1 noiembrie, in jurul orei 15,00, o fata de 16 ani din Colibita a ales sa urce insotita doar de cainele sau pana la casa de vara (o casa nelocuita momentan), pentru a aprinde o lumanare la mormantul unor rude decedate, in zona Poiana Andreichii - Colibita.In timp ce aceasta aprindea lumanarile si aseza florile pe morminte, in zona si-a facut aparitia un urs. Minora a inteles ca se afla in pericol si a sunat imediat la 112, pentru a solicita sprijinul jandarmilor montani de la Postul Colibita", a transmis purtatorul de cuvant al IJJ Bistrita-Nasaud, Georgeta Casvan.Jandarmii i-au recomandat fetei sa stea la adapost si au pornit imediat spre zona indicata.Deoarece, la intoarcere, adolescenta se putea intalni din nou cu ursul, jandarmii au insotit-o pana in Colibita, pentru a ajunge in siguranta acasa.In ultimele 36 de ore, prezenta unor ursi a mai fost semnalata si in localitatile Jelna (joi dimineata) si Muresenii Bargaului (joi noaptea) , populatia din zona fiind avertizata prin sistemul Ro-Alert despre prezenta acestor animale in apropiere, fiind recomandate masuri de autoprotectie.