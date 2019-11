Se poate si asa: Un urs lovit de masina a fost tranchilizat si dus la Rezervatia Zarnesti

Ziare.

com

Potrivit IPJ Covasna, accidentul s-a produs luni dimineata, pe DN 11, pe sensul de mers Targu Secuiesc - Brasov.Animalul se afla pe drum si a fost lovit in plin de o masina, iar in urma impactului s-a retras pe camp, la aproximativ 200 de metri de drum.Ursul a fost tranchilizat, consultat de un medic veterinar care a constatat ca are ambele picioare din fata rupte si apoi preluat de catre o asociatie si dus in rezervatia de la Zarnesti.