Trei ursi au fost semnalati pe strazi in doua localitati din judetul Mures

Doi ursi au fost semnalati in orasul Sovata si unul in Stanceni, informeaza Zi de Zi Potrivit ISU Mures, duminica seara a fost semnalata prezenta a doi ursi pe strada Lupului, din orasul Sovata, in timp ce in localitatea Stanceni, ursul a fost semnalat pe strada Zebrac.