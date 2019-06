Trenul Brasov - Budapesta a lovit mortal un urs, la Baile Tusnad

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a precizat ca trenul care a lovit animalul este Korona, care pleaca de la Brasov si merge in capitala Ungariei, Budapesta, dar incidentul nu a cauzat probleme si garnitura si-a continuat deplasarea, fara intarzierea circulatiei.Cadavrul animalului a fost preluat de asociatia de vanatoare din zona.Prezenta ursilor este semnalata frecvent in zona garii din Baile Tusnad, unde animalele cauta de mancare in containere.De asemenea, sunt destul de des intalnite cazurile in care ursii sunt loviti de tren, specialistii afirmand ca acestia incearca sa ajunga dintr-o zona impadurita in alta si sunt accidentati mortal.Anul trecut, doi pui de urs au fost ucisi de tren la Baile Tusnad, Ministerul Mediului eliberand autorizatie pentru relocarea ursoaicei si a celui de-al treilea pui.Tot in 2018, trei ursi au fost ucisi de tren in localitatea Livezi, fiind semnalate alte doua cazuri - in zona Odorhei si la Toplita - in care ursii au fost accidentati mortal de autoturisme.