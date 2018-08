Turist muscat de urs in timp ce dormea intr-un cort, pe Valea Cerbului

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Ambulantei Prahova, George Duta, a declarat ca turistul, in varsta de 28 de ani, a fost transportat la Centrul de Primiri Urgente din Sinaia."Barbatul, de 28 ani, avea o plaga prin muscatura de urs la palma dreapta si a fost transportat la CPU", a spus Duta.Potrivit Politiei Prahova, barbatul, care este din Campia Turzii, dormea in cortul amplasat langa padure, iar ursul cauta mancare.In noaptea de marti spre miercuri, un alt turist, un barbat de 39 de ani, care dormea in cort pe Valea Cerbului, a fost ranit de un urs.Marti, cinci turisti din Bucuresti au fost fugariti de o ursoaica pe un traseu din Muntii Bucegi