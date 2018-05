Turista muscata de urs, la Lacul Sf. Ana, dupa ce a vrut un selfie. In Arges, ursii ataca gospodariile

Solutia este vanatoarea

Atacuri si in Arges. Primar: "Pana nu se lasa cu victime, nu ia nimeni nicio masura. Eu ce sa fac, sa-i arat legitimatia de primar?"

Ziare.

com

Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, a declarat ca incidentul nu este singurul de acest fel, in zona Lacului Sf. Ana avand loc mai multe atacuri ale ursilor asupra turistilor care se apropie de animalele salbatice."Turista este din Budapesta si a fost atacata vineri, la pranz, de un urs, la Lacul Sf. Ana si, din pacate, acesta a fost a treia victima a acestui urs. Inca o fata de 18 ani si un barbat, pe parcursul saptamanii, au fost atacati de acelasi urs. Cei doi au fost zgariati, nu muscati, de aceea nu au fost raportate cazurile, nu au fost la spital. Se pare ca este vorba de un urs mare, care s-a obisnuit cu turistii si ataca pentru mancare din sacosa", a declarat, duminica, Borboly Csaba.Turista din Ungaria venise in judetul Harghita pentru pelerinajul de Rusalii, de la Sumuleu Ciuc. Dupa ce a fost atacata de urs, aceasta a fost dusa la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Miercurea Ciuc, unde a primit ingrijiri medicale la Sectia de Boli Infectioase.Si Jandarmeria Romana a transmis, pe contul de Facebook , ca o femeie a fost muscata de urs.Autoritatile au solicitat sa fie luate masuri de urgenta, pentru a nu mai fi inregistrate si alte victime."Am discutat si cu reprezentantii Ministerului Mediului, chiar prin sms cu doamna ministru. Am cazut de acord ca Asociatia de Vanatoare din zona trebuie sa-si intocmeasca actele ori pentru relocare undeva, daca cineva accepta, ori pentru extragere, pentra ca deja se vede ca acest urs este unul foarte periculos pentru oameni si nu putem sa inchidem vizitarea Lacului Sf. Ana. Am primit sprijin de la Jandarmeria Harghita.Dupa ora 18.00, in foarte multe sate din judetul Harghita, copiii nu mai sunt lasati sa plece afara din casa, de aceea noi sustinem si am dori ca sa inteleaga toti lucratorii Ministerului, toti factorii de decizie si acele ONG-uri de apartament, care niciodata in viata lor nu au vazut un urs, nu au hranit, nu au fost atacati de urs si care lupta pentru ceva despre care nici nu stiu care este partea intunecata", a mai spus Borboly Csaba.Recomandarea jandarmilor pentru turisti este sa nu se apropie de ursi si sa sune la 112 daca se simt in pericol."Trebuie sa le readucem aminte turistilor ca animalele salbatice sunt totusi salbatice si faptul ca noi incercam sa ne apropiem de ele, pentru a face o fotografie reusita ne poate pune viata in pericol. Recomandam turistilor din zona sa sune la 112 in caz de nevoie", a declarat, la randul sau, Gheorghe Suciu, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Harghita.Totodata, zeci de animale au fost omorate de ursi in comuna argeseana Arefu, la poalele muntilor, in ultima luna. Oamenii sunt disperati pentru ca ursii coboara zilnic din padure si le ataca gospodariile, doi localnici fiind si ei raniti.Primarul comunei Arefu, Gheorghe Stoican, a declarat ca in ultima luna au fost inregistrate peste 20 de atacuri ale ursilor in gospodariile oamenilor. Fiarele au ucis zeci de animale si au distrus cotete sau anexe gospodaresti."Au fost peste 20 de atacuri. Ataca gospodarii. Ursii au ucis caini, vaci, porci, oi. Vin aproape zilnic, in toata comuna, nu in anumite zone. Vin pe la hoteluri, pensiuni, gospodarii, peste tot. Sunt ursoaice cu trei, patru pui. Nu stiu cate exemplare sunt in zona. Sunt multi, e pericol", a spus primarul Gheorghe Stoican.Acesta a mai precizat ca a anuntat Agentia pentru Protectia Mediului si Directia Silvica Arges, situatia fiind una disperata pentru localnici.In urma o luna, mai spune primarul, doi oameni au fost raniti de urs."Luna trecuta, doi insi au fost atacati de urs si raniti. Am anuntat peste tot. Toata lumea da din umeri. Nu au ce le face. Pana nu se lasa cu victime, nu ia nimeni nicio masura. E grav. Ataca oamenii, nu mai tine cont. Toata lumea vine la mine. Eu ce sa fac? Sa ma duc sa-i arat legitimatia de primar?", a mai spus primarul comunei Arefu.