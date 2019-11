UDMR cere de urgenta sa se schimbe legea vanatorii, pentru a putea fi impuscati ursi

Ziare.

Conform unui comunicat transmis miercuri, parlamentarii Uniunii au cerut, marti, aplicarea deciziei luate in 15 octombrie de liderii grupurilor parlamentare privind discutarea cat mai curand a modificarii acestei legi in comisiile de specialitate."In Parlament este depus un proiect de lege elaborat de UDMR in baza caruia se poate si chiar trebuie introduse restrictii mai severe pentru situatiile in care practica nu este functionala.Totodata, trebuie introduse si sistemele de compensare, asa cum a sustinut UDMR in cadrul dezbaterii in Senat. Este responsabilitatea ministerului sa reglementeze cotele de preventie pana in luna februarie a fiecarui an", a precizat liderul deputatilor UDMR, Korodi Attila, potrivit sursei citate.Acesta a reiterat ca "accidentul teribil" de luna trecuta din judetul Mures, cand un barbat a fost ucis de urs, putea fi evitat daca autoritatile, in baza legii adoptate anul trecut, ar fi reevaluat periodic cotele de interventie, mentionand ca "neglijenta autoritatilor a fost platita cu multe vieti".Senatorul UDMR Tanczos Barna a aratat ca legislatia actuala impune Ministerului Mediului sa stabileasca anual o cota de interventie si sa o puna in aplicare in baza unui plan de actiune, mentionand, insa, ca proiectul de modificare a legii pentru care Uniunea solicita dezbaterea de urgenta la Parlament "ar crea o noua situatie", mai precizeaza sursa citata.