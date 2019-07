Un baiat de 15 ani din Harghita a ajuns la spital, dupa ce a fost atacat de un urs

Ziare.

Potrivit referentului de presa al spitalului, Kiss Edit, baiatul a fost adus la Unitatea de Primiri Urgente cu multiple plagi muscate la umar si in zona fesiera.Adolescentul nu a avut nevoie de interventie chirurgicala, dar a ramas internat la sectia de chirurgie, viata nefiindu-i pusa in pericol.Deocamdata nu se cunosc imprejurarile in care s-a produs atacul.Primarul comunei Plaiesii de Jos, de care apartine satul Casinul Nou, Andras Zoltan, a declarat, pentru Agerpres, ca populatia de ursi din zona este "foarte mare" si in acest an, pentru prima data, animalele au venit pana la marginea satului si au intrat in cimitir, fiind nevoie de interventia vanatorilor locali pentru a-i alunga.Primarul este de parere ca trebuie schimbata legislatia si este necesara luarea unor masuri pentru evitarea suprapopularii, intrucat, in caz contrar, exemplarele mai slabe se apropie de localitati in cautarea hranei.Un alt atac a avut loc in Harghita la sfarsitul saptamanii trecute, cand o femeie in varsta de 29 ani, din Siculeni, mama a sase copii, a fost ranita de un urs in timp ce se afla la cules de ciuperci, fiind internata in prezent la sectia de chirurgie a Spitalului Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc.Presedintele CJ Harghita, Borboly Csaba, considera ca trebuie modificata legea pentru a permite acordarea de despagubiri victimelor si a anuntat ca intentioneaza demararea unei proceduri in instanta pentru a obliga Ministerul Mediului sa plateasca aceste despagubiri.